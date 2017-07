Jade Lagardère, divine dans Fort Boyard : "C'est un rêve qui se réalise !"

Samedi 29 juillet 2017, la 28e saison de Fort Boyard ouvre ses portes à Sandrine Coman, Tom Villa, Alex Goude, Jarry, Cyril Féraud et la sublime Jade Lagardère. Tous ont participé à cette aventure afin de récolter de l'argent pour Un cadeau pour la vie, une association caritative oeuvrant pour le bien être des enfants hospitalisés.

Interrogée par nos confrères de Télé 7 jours après l'enregistrement de sa participation, Jade Lagardère (26 ans et maman de trois enfants) a commenté : "J'ai été flattée et contente d'avoir été invitée. C'est un rêve qui se réalise (...) Enfant, je regardais tous les étés, en famille. On adorait cela !" Et de poursuivre : "J'ai éprouvé un tas d'émotions différentes : du stress, de la peur, de la joie, de l'excitation, de la passion, de l'abattement, de la fierté..."

Concernant son équipe de choc, l'auteure des BD Amber Blake a avoué : "Je ne connaissais personne. J'avais juste croisé, il y a très longtemps, Sandrine Corman. On s'est tous retrouvés la veille et nous avons fait le trajet ensemble en TGV. Le courant est tout de suite très bien passé, ils ont été adorables et chaleureux avec moi. J'étais la seule à ne jamais avoir participé à Fort Boyard."

Pour savoir si la jolie maman – qui envoie en ce moment de charmantes cartes postales depuis son compte Instagram – a brillé dans les épreuves du fort, rendez-vous à 20h55 sur France 2 ce samedi !

Fort Boyard, c'est chaque samedi à 20h55 sur France 2 !