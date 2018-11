Jade Lagardère : La tante et "grand-mère" de 28 ans pose avec Maé...

Cassandra Forêt, cavalière, influenceuse, actrice et même chanteuse, a elle aussi partagé de nombreuses photos de son fils sur Instagram. La jeune femme est en couple depuis au moins trois ans avec Alexandre Lagardère. Le jeune homme de 21 ans est le fils d'Arnaud Lagardère – époux de Jade depuis 2013, que l'on peut donc plus ou moins qualifier de "grand-mère" depuis la naissance de Maé – et de son ex-femme, Manuela Erdödy.

Aux dernières nouvelles, Alexandra était étudiant à l'Université en Floride.

"Le temps passe si vite. Je n'arrive pas à croire que cela fait déjà un mois depuis la naissance de Maé. Le plus beau jour de ma vie et celui qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Je ne peux pas m'empêcher de verser quelques larmes en repensant au moment où j'ai entendu son premier cri. Je ne pensais pas ressentir une telle émotion un jour dans ma vie et depuis cet instant là ce n'est que du bonheur. Je souhaite à tout le monde de connaître ces instants merveilleux, car il n'y a probablement rien de plus beau dans ce monde. Maé Arnaud Gabriel, je t'aime plus que tout au monde", a-t-elle écrit en octobre, posant avec son fils et son amoureux, à Paris.