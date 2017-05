Jade Leboeuf : Craquante et "très cliché" en bikini, elle fait fi des critiques

Il y a deux mois, devant la médiatisation de sa fille, son papa Frank Leboeuf s'était confié dans les colonnes de Paris Match. "Jade est mannequin, elle a 26 ans et elle vit à Los Angeles. Je la laisse vivre sa vie avec son compagnon même si j'aime bien l'avoir souvent au téléphone. Je regarde ce qu'elle fait et je lui dis régulièrement : 'N'oublie pas que malheureusement tu restes la fille de ton père et que je reste responsable de toi, malgré tes 26 ans, face à ces quelques abrutis de journalistes", avait-il déclaré.

Il avait ajouté : "Jade assume ce qu'elle est. Je connais ma fille, je sais où elle veut aller. Point final. Elle a fait des études de sophrologie, elle pense ouvrir un cabinet mais on sait que le mannequinat ça paye très bien ! Que Jade vive ses expériences et qu'on la laisse tranquille."