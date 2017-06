Jaime Pressly enceinte : L'ex star de My Name Is Earl attend des jumeaux !

Coup double pour la jolie Jaime Pressly, qui est enceinte... de jumeaux ! A 39 ans, l'ancienne star de la série My Name is Earl sera bientôt maman pour la deuxième fois. Elle a confirmé la bonne nouvelle lors d'une interview pour le magazine People pour en dire plus sur cette grossesse inespérée, fruit de son amour avec l'entrepreneur Hamzi Hijazi.

"Il n'y a pas de jumeaux dans nos deux familles respectives, donc nous étions vraiment sous le choc quand on a appris la nouvelle. Nous n'avons pas eu recours à une FIV, ni quoi que ce soit de ce genre, donc je pensais vraiment que c'était impossible", s'est-elle enthousiasmée.

L'actrice, que l'on a vue plus récemment dans la série Mom, a d'autant plus de raisons de se réjouir que cela fait "un petit moment déjà" qu'elle rêve d'expérimenter à nouveau les joies de la maternité. Le couple, qui s'est rencontré courant 2011, juste après son divorce d'avec l'acteur Simran Singh, est sur un petit nuage.

"Dieu m'a fait une faveur. J'ai toujours voulu trois enfants, mais plus je vieillissais et plus je pensais qu'un de plus, ça ne serai déjà pas si mal. J'étais quand même un petit peu triste, et puis voilà que je me retrouve avec deux pour le prix d'un. J'échappe même à une troisième grossesse", a-t-elle ajouté.

Rappelons que Jaime Pressly est déjà maman d'un grand Dezi, 10 ans, qu'elle partage avec son ex-fiancé le DJ Eric Calvo.

"Il est super content. Depuis qu'il est à l'école maternelle, il nous supplie de lui donner un petit frère ou une petite soeur. Il a été très patient, doux et gentil et je suis certaine qu'il sera le meilleur baby-sitter au monde. Il n'arrête pas d'embrasser mon ventre", a-t-elle précisé. Dix ans après sa première grossesse, c'est donc un heureux retour aux sources pour Jaime Pressly, qui se prépare à une "expérience différente de la première, plus mature et apaisée".

Coline Chavaroche