Jake Gyllenhaal révèle son talent caché... Et ça donne la chair de poule !

Les fans inconditionnel de Jake Gyllenhaal seront heureux de constater qu'il est aussi bon chanteur qu'acteur. A 36 ans, le beau gosse américain se lance en effet dans un nouveau défi en partant à la conquête de Broadway avec la pièce musicale Sunday in the Park with George, adapté du livre de James Lapine sorti en 1984. L'auteur avait notamment été récompensé d'un prix Pulitzer et de deux Tony Awards pour son oeuvre qui a été un véritable succès mondial et qui avait déjà été amené au théâtre.

Le nouveau spectacle se tiendra donc au tout fraîchement rénové Hudson Theater et se déroulera du 11 février au 23 avril. Et alors qu'il s'apprête à jouer devant le public dans tout juste quelques heures, Jake Gyllenhaal a publié mardi 7 février une vidéo filmée par le réalisateur Cary Joji Fukunaga (True Detective) qui le met en scène dans ses répétitions. Le clip, diffusé sur son compte Facebook, a déjà totalisé près d'un million de vues. Et pour cause : l'acteur hollywoodien y est tout simplement bluffant, révélant une voix sublime.

Sa co-star, l'actrice Annaleigh Ashford, n'a d'ailleurs pas manqué de faire part de son enthousiasme, affirmant qu'elle le trouvait excellent chanteur. "Jake Gyllenhaal est très doué au chant! Prends garde, Hollywood!", a-t-elle déclaré au New York Post. A l'heure où la tendance est aux comédies musicales avec le carton en cinéma de La La Land, aucun doute que le petit frère de Maggie Gyllenhaal saura attirer l'attention de productions qui cherchent la perle rare pour leurs nouveaux projets...