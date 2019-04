James, fils du prince Edward : 11 ans et déjà au volant d'un Land Rover !

Après les récentes mésaventures routières du prince Philip, 97 ans, impliqué au mois de janvier dans un accident qui aurait pu avoir de très graves conséquences et suite auquel il a rendu son permis, place à l'initiation de James, vicomte Severn, son petit-fils de 11 ans !

Des images étonnantes réalisées à Windsor lundi 22 avril 2019 à l'occasion des vacances de Pâques de la famille royale britannique montrent le jeune fils du prince Edward et de la comtesse Sophie de Wessex au volant d'un Land Rover Discovery, sa mère assise à côté de lui, à la place du passager, pour un petit tour dans le parc du château. Le domaine étant privé, rien ne fait légalement obstacle à ce que le garçon, en dépit de son jeune âge et nonobstant les questions de permis ou d'assurance, s'initie à la conduite sous la supervision de ses parents. Un bon moyen d'acquérir sans pression quelques rudiments en la matière avant de pouvoir prétendre, dans quelques années, au permis de conduire - à partir de 17 ans pour une voiture, au Royaume-Uni - et rouler dans le domaine public.

Sur les terres d'Elizabeth II à Windsor, chacun se déplace et s'occupe selon sa préférence : depuis de nombreux jours, les sorties du duc d'Edimbourg en attelage, une discipline qu'il adore pratiquer et pour laquelle il officie occasionnellement comme juré lors de concours équestres, rythment le quotidien, tandis que la monarque a pu être ponctuellement aperçue en train de monter à cheval - une passion à laquelle elle n'a pas l'intention de renoncer, n'en déplaise à ses médecins. Le jour même où James était vu au volant, quelques heures plus tôt, son père le prince Edward et sa soeur Lady Louise Windsor, 15 ans, s'adonnaient eux aussi à l'équitation, tandis que l'adolescent et sa mère jouaient avec les deux chiens de la famille, un labrador et un cocker spaniel anglais.

Le prince Edward, la comtesse Sophie de Wessex et leurs enfants ont pris part au rassemblement familial pour Pâques et à la messe célébrée en la chapelle Saint-George, où Elizabeth II avait lancé quelques jours plus tôt les festivités pascales en compagnie de la princesse Eugenie d'York, à l'occasion du Maundy Thursday ("jeudi de la mandé"). Le prince William et la duchesse de Cambridge, le prince Andrew et sa fille aînée la princesse Beatrice, Zara et Mike Tindall ou encore Peter et Autumn Phillips étaient également présents en ce jour qui coïncidait avec l'anniversaire de la souveraine - 93 ans le 21 avril. Un anniversaire qui a été marqué lundi par une salve de 41 coups de canon tirés à Hyde Park, sous la supervision de la princesse Anne.