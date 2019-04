Jamie Dornan papa : 3e bébé pour la star de Fifty Shades, le sexe révélé

Et de trois pour Jamie Dornan et Amelia Warner ! Le célèbre Christian Grey de 50 Nuances de gris et son épouse ont eu le plaisir d'agrandir leur famille en accueillant leur troisième bébé, une fille, d'après le post Instagram de l'heureuse maman. En effet, pour célébrer la fête des Mères anglo-saxonne qui se déroule à la fin du mois, elle a posté une photo adorable des souliers de ses trois enfants en écrivant en légende : "Tellement fière de ces trois magnifiques filles, c'est un honneur d'être leur maman. Je me sens incroyablement heureuse aujourd'hui. #JoyeusesFêtesdesMères." Elle a ainsi dévoilé son accouchement et le sexe de son troisième enfant en même temps !