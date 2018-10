Jamie Dornan : Un troisième enfant en route ?

Jamais deux sans trois pour Jamie Dornan ? Selon le Belfast Live, la star de Fifty Shades of Grey et sa femme Amelia Warner attendent un troisième enfant. "Jamie et Amelia ont un autre bébé qui arrive", a confié une source proche du couple au média irlandais. Aucune confirmation officielle n'est pour l'instant venue infirmer ou non la nouvelle.

Jamie Dornan et Amelia Warner s'étaient mariés lors d'une discrète cérémonie dans le Somerset en 2013, avant de voir naître la petite Dulcie, 4 ans, et Phoebe, 2 ans et demi. Après la franchise Cinquante nuances, l'acteur britannique âgé de 36 ans avait pris un peu ses distances avec le septième art pour se consacrer à ses filles. Un rôle de papa-poule qu'il adore. "C'est magnifique, c'est la chose la plus magique au monde", avait confié l'intéressé en septembre 2016, quelques mois après la naissance de sa deuxième fille avec l'actrice et chanteuse anglaise.

Jamie Dornan ne manque jamais une occasion de profiter aussi de ses enfants. "J'adore ça... Je veux être occupé, mais je suis aussi conscient d'être un jeune père et je veux passer du temps avec mes enfants, donc ils viennent partout avec moi, ce qu'on peut se permettre de faire avant qu'ils n'entrent à l'école", avait confié le comédien, que l'on peut retrouver sur Netflix dans le touchant La 9e vie de Louis Drax. Il sera prochainement à l'affiche d'un film de guerre tiré de faits réels, A Private War, aux côtés de Rosamund Pike et Stanley Tucci.