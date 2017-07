Jamie-Lynn Sigler : La star des Sopranos enceinte, malgré la maladie

La belle Jamie-Lynn Sigler attend un heureux événement ! Un an après avoir révélé qu'elle souffrait malheureusement de la sclérose en plaque depuis ses vingts ans, l'inoubliable interprète de Meadow dans la série Les Sopranos a annoncé qu'en dépit de ses problèmes de santé, elle était de nouveau enceinte. L'actrice de 36 ans a partagé la bonne nouvelle avec ses fidèles abonnés sur les réseaux sociaux.

"Voici la photo que j'ai envoyé à mon mari pour la fête des mères, tandis que j'étais allongée sur le sol de la salle de bain, a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle à côté de cinq tests de grossesse. Je rentrais tout juste d'Israël, j'étais en plein jet-lag et je n'en croyais pas mes yeux. Donc forcément, j'ai dû en faire cinq pour être sûre. Nous sommes super heuruex de vous annoncer, comme l'a confirmé Clearblue, que l'on accueillera un autre petit bébé dans quelques mois."

Dans la foulée, la pétillante brunette qui s'est mariée au mois de janvier 2016 avec le joueur de baseball Cutter Dykstra (28 ans), a été photographiée en train de se balader dans les rues de Los Angeles, son petit ventre rond commençant tout juste à pointer sous sa robe d'été. Jamie-Lynn Sigler, déjà maman de l'adorable Beau (3 ans, né de son mariage actuel), a d'autant plus de raison de se réjouir qu'elle avait récemment exprimé ses craintes de ne plus pouvoir enfanter à cause de sa maladie.

"J'étais très inquiète à l'idée que mes problèmes médicaux ne me permettent pas de tomber enceinte, mais quelques mois après l'avoir appris, nous avons découvert que je l'étais. C'est un vrai miracle. Les symptômes sont moins intenses pendant la grossesse, c'est merveilleux. Je ne parle qu'en mon nom, mais à cette époque là, je pouvais faire de la randonnée avec mon chien, chose que je ne peux plus aujourd'hui. Mon médecin ne m'avait jamais interdit de tomber enceinte, mais on y pense forcément lorsque cela arrive", avait-elle confié au magazine Glamour. On lui souhaite que cette nouvelle grossesse soit aussi douce que la précédente !