Jamie-Lynn Sigler maman : La star des Sopranos a donné naissance à son 2e enfant

Jamie-Lynn Sigler, qui a épousé le père de ses enfants en janvier 2016 après plusieurs années de relation, avait annoncé sa grossesse sur Instagram en juillet dernier, soit un an et demi après avoir révélé qu'elle souffrait de la sclérose en plaque depuis de longues années. "Je ne peux pas marcher très longtemps sans me reposer. Je ne peux pas courir. Les rôles de super-héros, ce n'est donc pas pour moi. Je peux monter les escaliers, mais ce n'est pas facile. Quand je marche, il faut que je réfléchisse à chaque pas avant de le faire, ce qui est très frustrant", confiait-elle à l'époque. "Dans ma tête, je redoutais que mes problèmes médicaux m'empêchent de tomber enceinte. Mais en quelques semaines, nous avons appris que j'étais de nouveau enceinte", avait-elle confié cet été au magazine Us Weekly, peu de temps après avoir officialisé la bonne nouvelle. Félicitations !