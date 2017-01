Jamie Vardy et sa femme Rebekah présentent leur bébé, après des moments durs

Si le mariage de Jamie Vardy et Rebekah a beaucoup fait parler au printemps 2016, en raison de la permission exceptionnelle accordée au buteur anglais en plein stage de préparation à l'Euro de l'équipe nationale, c'est la nouvelle de la naissance de leur second enfant qui anime janvier 2017. Une venue au monde dans la douleur...

Moins de huit mois après leurs noces célébrées somptueusement au château de Peckforton dans le Cheshire, Jamie et Rebekah Vardy ont accueilli le 8 janvier 2017 un fils, Finley Jaiden Vardy, qui agrandit la famille recomposée – outre sa grande soeur Sofia, 2 ans, il est entouré de Megan (11 ans) et Taylor (6 ans), que "Becky" a eus de précédentes relations, et Ella (6 ans), fille issue d'une précédente histoire du footballeur de Leicester avec Emma Daggett.

Le couple a choisi le tabloïd OK! pour présenter bébé et raconter les circonstances difficiles de sa naissance, l'accouchement, qui a dû être déclenché, ayant été éprouvant : "La douleur était si intense que j'ai presque cassé les doigts de Jamie !", s'exclame Rebekah. "J'ai bien cru qu'il me fallait deux nouveaux doigts en titane", confirme le buteur de Leicester, champion d'Angleterre et meilleur joueur de Premier League lors de la saison 2015-2016. Puis, après la délivrance, quand Finley s'est enfin mis à crier, le soulagement mêlé d'épuisement : "Je ne pouvais pas m'arrêter de trembler, sous le choc, poursuit la wag de 29 ans. Tous les deux, même, et pourtant on ne distingue pas souvent d'émotion chez Jamie. C'était lié à toutes les émotions encore à vif que nous avions ressenties et le fait qu'il ait vu à quel point j'ai souffert." "J'ai versé ma petite larme", concède d'ailleurs le footballeur, qui allait fêter ses 30 ans trois jours plus tard.

Les heureux parents n'en avaient alors pas encore fini avec le stress post-natal, puisque Finley a dû passer ses premiers jours en couveuse en raison d'une jaunisse : "C'était terrifiant de les voir amener cette couveuse dans le chambre et de savoir que Finley devait y aller, avec un masque sur les yeux. Je ne pouvais l'en sortir que pour l'allaiter", se remémore avec amertume Rebekah, qui a par le passé souffert de dépression post-partum. Heureusement, ces mauvais souvenirs appartiennent au passé : "Finley va bien, il mange bien et ses symptômes de jaunisse ont baissé, se réjouit Jamie Vardy. J'ai toujours voulu avoir un fils et il a mes grands pieds. Il est formidable. Dans la journée, il est tranquille comme tout, il dort, mais la nuit, c'est une tout autre histoire."