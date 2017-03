Jane Birkin, sa fille Lou Doillon: "On la renvoie sans cesse à Serge Gainsbourg"

Serge Gainsbourg et Jane Birkin, un tandem mythique qui revient sous les projecteurs en raison de la sortie du disque de la chanteuse Birkin Gainsbourg. Le Symphonique. Pour Paris Match, l'artiste parle avec tendresse avec celui qui a été son amant, le père de sa fille Charlotte et son complice musical. Leur collaboration a en effet été si riche, d'ailleurs elle dira : "Lui comme moi avons connu nos plus grands succès après notre séparation. Il avait trouvé une nouvelle voie." Quand ils oeuvrent ensemble, leur vie sentimentale connaît des aléas et de 1982 à 1990, elle est la compagne du réalisateur Jacques Doillon, le père de sa troisième fille, Lou. Elle s'épanche sur la place de Serge dans sa vie, après leur rupture.

Collaborer avec Serge Gainsbourg alors qu'elle l'a quitté, Jane Birkin voit cela comme une façon de continuer à entretenir leur histoire. Et celui qui a pris sa place dans son coeur, Jacques Doillon, n'était pas jaloux : "Il n'avait aucune raison de l'être. Je pense même qu'il était content de voir Serge débouler avec son taxi qui attendait des heures devant chez nous. Moi, j'étais rassurée pour Charlotte. Ça me semblait pas mal. C'est le rêve de tous les enfants d'avoir deux parents."

La situation n'est toutefois pas simple pour Lou Doillon. Certes, Serge Gainsbourg s'est suggéré comme parrain de Lou : "J'ai trouvé ça tellement grand seigneur de sa part !" Mais pour la fille de Jane Birkin, l'ombre de l'ancien compagnon de sa maman n'est pas simple à gérer et elle avait souligné que Jane ne s'était pas faite qu'avec Gainsbourg. L'interprète d'Ex-fan des sixties la comprend. "Parfois, ça devait être énervant pour elle qu'on ne me voie que comme la créature de Serge. Car si cela a aussi bien fonctionné entre nous, c'est que nous étions aussi forts l'un et l'autre. (...) Et c'est une manière pour Lou de dire que j'ai existé dans les films de son père. Ce qui est juste. Ça doit être agaçant qu'on la renvoie sans cesse à Serge, comme si c'était son père ou son mentor. Ce qui n'est pas le cas. Mes filles se sont dessinées si bien par elles-mêmes," confie la mère de Kate Barry, décédée en 2013, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Paris Match du 14 mars 2017

Birkin Gainsbourg. Le Symphonique, sortie le 24 mars. En tournée le 12 avril à Paris.