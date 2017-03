Doria Tillier et Nicolas Bedos : Le couple face à des duos de légende...

Monsieur et Madame Adelman est le fruit de la collaboration passionnée de Nicolas Bedos et Doria Tillier, complices irrésistibles. Au micro de Purepeople, les deux artistes ont expliqué la teneur du travail qu'ils ont assuré ensemble, signant un romance tourbillonnante, drôle et impertinente, sur la vie de Sarah et Victor. "Doria a accompagné, nourri et orienté mon travail d'écriture qui s'est fait avec elle, sous ses yeux. Je poursuivais mon fil devant elle, elle validait et nourrissait ou modifiait mon récit dans lequel elle ajoutait ses idées. Au final, on ne peut absolument pas savoir qui a fait quoi." Sous nos yeux, s'est donc formé un nouveau et beau couple de cinéma et on ne résiste pas à l'envie de les mettre face à des tandems de légende, pour savoir ce qu'ils leur inspirent. S'ils n'ont pas vu le film Rock'n Roll de Guillaume Canet avec sa bien-aimée Marion Cotillard sorti peu avant, les deux artistes auront bien des choses à dire sur trois magnifiques tandems.

Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri