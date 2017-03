Doria Tillier et Nicolas Bedos : Rencontre avec un couple irrésistible

Under pressure

"C'est un film qui a demandé beaucoup d'abnégation, d'efforts et de pénibilité. Tout le monde le savait car c'était dans le contrat, on devait tourner beaucoup d'heures supplémentaires. Ma grande peur, c'était que l'équipe ait le sentiment le soir de la projection d'avoir trimé pour moins que ce qu'elle espérait. Or, elle a aimé le film, très fort. Ça a été un cadeau, car j'ai été très dur pendant le tournage, très exigeant. Je n'ai pas laissé beaucoup d'espace et de liberté à certains postes et j'avais peur qu'ils me donnent tort", confie le réalisateur, scénariste, dialoguiste, acteur et co-compositeur de la musique.

Tourner ensemble quand on se connaît aussi bien

À chaque entretien, Doria Tillier et Nicolas Bedos restent flous sur leur relation. Sans rien nier, sans s'attarder non plus. Qu'ils vivent ensemble sous le même toit, qu'ils s'adorent ou s'insupportent, qu'importe : leur tandem fonctionne à merveille. Mais n'est-il pas difficile de tourner ensemble quand on se connaît si bien ? Doria Tillier se lance dans une réponse validée ensuite par son complice : "J'ai toujours peur de décevoir. Mais dans notre cas, le problème est qu'on sent la déception immédiatement. Quand on connaît bien quelqu'un, on voit tout de suite quand il est déçu, ou quand il fait semblant de ne pas l'être pour encourager. C'est ça qui est déstabilisant. C'est horrible de savoir ce que pense tout le temps l'autre de son travail. L'avantage, c'est que la compréhension est rapide. Ça me plaisait d'être dirigée par quelqu'un dont les partis pris me plaisaient. Je pense que ça aurait été dur pour moi de tourner des scènes avec quelqu'un et de me rendre compte que ce qu'il fait ne me plaît pas. Ça n'a jamais été le cas. Mais le côté livre ouvert, connaître les sentiments de l'autre, ça peut être difficile."