Jane Lynch (Glee) réagit au suicide de Mark Salling: "Il est en paix maintenant"

Les hommages rendus à Mark Salling ne plairont certainement pas à tout le monde. Retrouvé pendu à un arbre mardi 30 janvier 2018, soit trois mois seulement après avoir été reconnu coupable de pédopornographie (plus de 50 000 images avaient été retrouvées à son domicile), l'acteur de 35 ans laisse derrière lui une famille, des amis et des ex-collègues sous le choc, mais aussi des victimes qui devront se battre férocement devant les tribunaux si elles souhaitent obtenir réparation.

Après l'annonce de son décès, plusieurs membres de l'équipe de Glee, série qui l'avait révélé au monde en 2009, se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Matthew Morrison (Will Schuester) mais aussi Iqbal Theba (principal Figgins) et Tim Davis, arrangeur musical de la série, ont évoqué sa mémoire, parfois de façon "inappropriée" selon les internautes. "Sa mort m'attriste. Certains d'entre vous ne le connaissent que pour ses failles, moi je le connais comme une personne avec laquelle il était agréable de travailler et qui était gentille avec mes enfants. J'aurais aimé qu'il combatte ses démons, se rachète et revienne la tête haute. Puissions-nous trouver du réconfort dans nos meilleurs souvenirs de lui", avait écrit Iqbal Theba sur Twitter.

La vie a été très, très difficile pour lui

Questionnée une première fois par TMZ, Jane Lynch (Sue Sylvester) avait évoqué une mort "triste" et "tragique". Interviewée jeudi 1er février, l'actrice de 57 ans a de nouveau partagé son chagrin. "C'est difficile. C'était un garçon troublé, vraiment troublé, depuis toujours. C'est une triste façon de finir, mais je sais qu'il est en paix maintenant. Il est dans les bras d'une force bénéfique. Je sais que la vie a été très, très difficile pour Mark. Je pense, au final, qu'on fait tous du mieux qu'on peut", a-t-elle déclaré.

Jane Lynch ne s'arrête pas là puisqu'elle s'est ensuite remémoré le souvenir d'un "garçon qu'il était difficile d'apprendre à connaître". Avant de se rappeler la "joie" qu'avait ressentie Mark Salling lorsque, à la fin des années 2000, il avait été choisi pour interpréter le personnage de Puck. "Il était heureux de venir travailler, d'être dans la série. Il avait écrit une chanson et avait filmé une de ses journées sur le plateau de Glee. (...) À ses débuts, il dormait sur un lit de camp dans une petite chambre. C'était un grand pas en avant pour sa carrière, et puis, il travaillait avec un groupe de gamins géniaux. Je pense qu'il savait qu'il respirait un air rare. Il y avait tant de joie et de bonheur dans la vidéo qu'il avait filmée pour lui-même. La Fox avait fini par la lui retirer. Mais c'était une belle et douce expression de sa joie d'être sur le plateau de Glee", a-t-elle conclu.