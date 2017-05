Janet Jackson : "J'ai pris un peu de poids avec le bébé..."

Sa parole est rare mais, quand elle se décide à s'exprimer, Janet Jackson joue franc-jeu. Sur son compte Twitter, la star a posté une vidéo lundi 1er mai pour tenir ses fans informés de plusieurs choses. La chanteuse a confirmé son divorce, a parlé de sa grossesse et de sa tournée...

En un peu moins de deux minutes, Janet Jackson (50 ans) a donc abordé divers aspects de sa vie personnelle, assez mouvementée ces dernières semaines. "Je ne vais pas y aller par quatre chemins avec vous. Oui, je suis séparée de mon époux [le milliardaire Wissam Al Mana, ndlr]. Notre situation est gérée par la justice et le reste est entre les mains de Dieu", a-t-elle déclaré. La star et sont époux ont choisi de divorcer seulement quatre mois après la naissance de leur premier enfant, Eissa Al Mana.

L'interprète de All for you a ensuite parlé de son fils et des conséquences physiques de cette grossesse... "Je remercie Dieu pour ce bébé, il est en si parfaite santé. Il est si beau, doux, attachant, c'est un bébé si heureux", a-t-elle dit. Quant à sa prise de poids, Janet Jackson s'en amuse, disant carrément à ses fans : "C'est Janet, au cas où vous ne m'auriez pas reconnue depuis que j'ai pris un peu de poids avec le bébé..."

Enfin, Janet Jackson a surtout informé ses fans qu'elle va reprendre sa tournée mondiale, amputée l'an dernier, et qu'elle s'intitulera finalement State Of The World Tour. La tournée recommencera le 7 septembre prochain.