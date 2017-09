Janet Jackson malmenée par son mari, le récit de son calvaire conjugal

Les tensions entre Janet Jackson et son futur ex-mari, le milliardaire qatari Wissam Al Mana, ne devraient pas s'apaiser de sitôt avec les nouvelles révélations scandaleuses du frère de la chanteuse, Randy Jackson.

Interviewé le 12 septembre par le magazine People, le musicien de 55 ans a effectivement révélé la raison pour laquelle sa petite soeur avait brusquement demandé le divorce à son époux, trois mois seulement après la naissance de leur adorable fils Eissa (né en janvier dernier). "Trop c'est trop. Beaucoup de mal a été causé. Janet subit pas mal de choses avec son divorce. J'ai subi, nous avons tous subi", a-t-il commencé par déclarer, faisant référence à la bataille juridique qui oppose depuis de longs mois Janet Jackson et Wissam Al Mana.

C'était une situation plutôt abusive

Toujours en instance de divorce, la star de 50 ans et l'homme d'affaires de 42 ans (qui s'étaient mariés en 2012 après un an de relation) peinent à trouver un accord financier ainsi qu'une entente sur la garde partagée de leur unique enfant. Et si l'ex-couple paraissait autrefois très amoureux et heureux devant les caméras, la réalité était tout autre selon Randy Jackson, qui relate pour la première fois le calvaire qu'a vécu Janet Jackson dans l'intimité. "C'était une situation plutôt abusive. C'est venu plus tard dans la relation, les abus verbaux et l'impression d'être une prisonnière au sein de sa propre maison. Aucune femme enceinte n'a besoin de se faire taiter de s***pe au quotidien. Il y a eu des choses de ce genre. C'est ce qu'elle enduré", a ajouté le membre du groupe The Jacksons.

Randy, qui réside à Londres dans une propriété située à quelques mètres de celle de sa soeur, a poursuivi son récit en expliquant que les choses auraient pu dégénérer avec Wissam Al Mana. Si le Qatari n'a jamais levé la main sur son épouse, il a bien failli s'attirer de gros ennuis avec son beau-frère. "J'ai dit à Janet : 'Tu dois emménager chez moi ou alors j'irai chez vous et ça va être un enfer'. Elle était très énervée. Je lui ai dit : 'Je m'en fiche maintenant. Je suis fatigué de cette situation. C'est beaucoup trop'", a-t-il confié. En définitive, tous les autres membres de la famille ont rejoint l'avis de Randy et ont encouragé Janet à mettre un terme à cette relation toxique.

Wissam Al Mana contre-attaque

De son côté, Wissam Al Mana s'est défendu de ces accusations par l'intermédiaire de ses avocats, toujours auprès du magazine People. "Monsieur Al Mana ne va pas donner d'importance à ces allé­ga­tions parti­cu­liè­re­ment et profon­dé­ment bles­santes en apportant une réponse. La fin de son mariage avec Janet Jack­son est la source d'un grand chagrin pour monsieur Al Mana, et c'est le bien-être de son fils, Eissa, qui reste sa priorité", ont déclaré ses représentants.