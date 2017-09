Janet Jackson, sa nouvelle vie de maman à 51 ans : "Elle se sent complète"

Janet Jackson s'épanouit dans son rôle de mère. Depuis la naissance de son fils, un adorable petit Eissa aujourd'hui âgé de 8 mois et dont le père n'est autre que son ex-compagnon, le milliardaire Qatari Wissam Al Mana (le couple a annoncé sa rupture en avril dernier après cinq ans d'union), la chanteuse de 51 ans n'est plus du tout la même, sa vie ayant été chamboulée du tout au tout.

Interviewé par le magazine People, Tito Jackson (63 ans) a donné des nouvelles de sa soeur. Selon lui, celle qui débutera sa nouvelle tournée intitulée State of the World Tour le 7 septembre à Lafayette (Louisiane) s'en sort à merveille et n'a jamais été aussi heureuse. "Elle parle et joue constamment avec le bébé. Elle change toutes ses couches, elle fait tout toute seule. C'est une vraie mère. Elle adore ça. (...) Elle se sent complète", a-t-il déclaré.

Tito Jackson, qui est lui-même le père de Taj, Taryll et TJ (membres du groupe 3T et respectivement âgés de 44, 42 et 39 ans), a par ailleurs affirmé que cela avait été très "bizarre" de voir sa petite soeur fonder une famille à son tour. "Cela a été très différent pour moi de la découvrir maman. C'est son premier bébé et elle a toujours été le bébé de notre famille, donc c'était très bizarre en soi", a-t-il conclu.