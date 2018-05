Javier Bardem et son nez cassé : "Ce physique, je le déteste..."

À 49 ans, Javier Bardem mène une riche carrière internationale déjà couronnée d'un Oscar, de six Goya (les César espagnols) et d'un prix d'interprétation à Cannes. L'acteur espagnol et son épouse Penélope Cruz feront justement l'ouverture du prochain Festival de cannes, le 8 mai 2018, avec Everybody Knows du réalisateur iranien Asghar Farhadi. À cette occasion, de nombreuses interviews du couple sont publiées dans la presse hexagonale comme ce fantastique portrait que consacre M, le magazine du Monde au sublime Bardem. De son physique puissant, dont il a toujours su jouer à l'écran, il est justement question...

M prend le temps de décrire la gueule de Bardem. Il lui doit une partie de sa carrière et pourtant. C'est un visage qu'il n'aime pas spécialement, qu'il déteste même : "Au moins, en me retrouvant devant la caméra, je n'ai pas besoin de me regarder, déclare l'acteur. Quand je commence à jouer, je suis mû par une force supérieure à ce physique que je déteste." À cette carrure, taillée sur les terrains de rugby, s'ajoute un nez imparfait : "Son visage portait désormais une signature, véhiculait un mystère, possédait les atours d'un sphinx", lit-on dans M. Ce nez a été cassé après une bagarre en 1989 et n'a jamais été rectifié : "Une très mauvaise bagarre, se souvient Javier Bardem. Sans l'aide de mes coéquipiers, dont l'un a eu la jambe cassé et l'autre une épaule fracturée, je serais mort. J'en suis sorti avec la conscience d'être mortel, je devais apprendre à me taire. Cette violence continue encore de me hanter." Tout ça pour avoir regardé la compagne d'un autre...

L'année suivante, avec son nez de travers, il apparaissait dans son premier film : Las edades de Lulú de Bigas Luna. Deux ans plus tard, le même réalisateur tourne le brûlant Jambon, Jambon. À l'écran, deux jeunes acteurs à la sensualité explosive attirent tous les regards : il s'agit de Javier Bardem et d'une certaine Penélope Cruz. Ils ont à peine 20 ans...

Depuis, le couple a régulièrement tourné côte à côte, en Espagne comme à l'étranger. Chacun a son Oscar. Son statut de star. Leur présence a illuminé la dernière cérémonie des César - durant laquelle Penélope Cruz a reçu un trophée d'honneur - et est très attendue sur la Croisette. Parents de deux enfants, très protégés, Javier Bardem et Penélope Cruz ne se dévoilent qu'à travers leurs films : "Nous vivons dans la banlieue de Madrid. Rien de chez nous ne rappelle à nos deux jeunes enfants [Leo, 7 ans, et Luna, 4 ans et demi, NDLR] notre métier. À l'exception d'une étagère, avec des scénarios, fermée à clé." Et d'une autre, sans aucun doute, où s'accumulent les trophées...