Javier Bardem, gueule cassée : Quand son nez brisé est devenu son atout

Charismatique, Javier Bardem l'est certainement ! Son succès en tant qu'acteur, il le doit à son talent, mais également à son visage, loin des clichés du sex symbol hollywoodien. Et son nez a certainement contribué à lui construire cette image troublante et impressionnante. En couverture du magazine Esquire, il est plus sexy que jamais, faisant oublier les personnages diaboliques qu'il a pu incarner – préparez-vous à frissonner devant lui dans le cinquième volet de Pirates des Caraïbes. Dans son interview, il se confie ainsi sur son physique atypique.

Furieusement séduisant sur le papier glacé d'Esquire, Javier Bardem (48 ans) se confie sur son visage, révélant pourquoi son nez a pris cette forme : il a été pris dans une bagarre dans un bar : "Des gens ont décidé de s'amuser avec ma tête." Son nez cassé le fera souffrir, mais il lui permettra aussi de se détacher du lot. Il explique en effet qu'après cette altercation, sa carrière de comédien a vraiment pris son envol. Depuis, l'acteur ibérique est devenu incontournable et a remporté l'Oscar du meilleur second rôle pour No Country For Old Men en 2008.

Une "gueule cassée" qui a fait succomber Penélope Cruz. La star espagnole est devenue son épouse en 2010 et le couple a deux enfants : Luna (3 ans) et Leo (6 ans). Le torride duo de Vicky Cristina Barcelona vit une belle histoire d'amour depuis dix ans et, toujours pour Esquire, il a révélé la force de leur relation : le fait de se connaître aussi bien avant même d'être en couple. En effet, dès 1992, ils s'étaient donné la réplique dans Jamon, Jamon de Bigas Luna.

Latin Lover, il met de côté son sex appeal pour incarner le terrible Salazar dans Pirates des Caraïbes. Johnny Depp, qui a d'ailleurs joué avec la sublime Penélope Cruz dans le quatrième opus de la saga, va passer un sale quart d'heure, si l'on en croit la bande-annonce.