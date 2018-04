Jazmin Grace Grimaldi et son amoureux : La fille d'Albert de retour à Monaco !

Jazmin Grace Grimaldi est de retour dans la principauté. La fille aînée du prince Albert II de Monaco n'est pas passée inaperçue lors du Rolex Monte Carlo Masters 2018, mercredi 18 avril. La jeune femme de 26 ans, chanteuse et artiste qui rêve de cinéma, était accompagnée du jeune musicien qui partage sa vie, Ian Mellencamp...

Lors de cette deuxième journée de compétition, il y avait beaucoup de matchs sur la terre battue du Monte Carlo Country Club à Roquebrune Cap Martin. Jazmin Grace et Ian Mellencamp avaient, au choix, le loisir d'applaudir les mégastars Rafael Nadal et Novak Djokovic, ou encore le Français Richard Gasquet. Tous les trois ont passé sans embûches ce premier tour du tournoi.

Très élégante, Jazmin Grace Grimaldi portait une combinaison bustier noire à fines rayures blanches avec une veste. Son compagnon était, lui aussi, très chic en costume en gris. Le couple arborait chapeaux de paille et lunettes de soleil.

C'est la première fois que Jazmin revient dans la principauté depuis sa participation au 28e Rallye Aïcha des Gazelles. Avec sa coéquipière Kiera Chaplin, la fille illégitime du prince Albert est arrivée troisième dans sa catégorie des véhicules électriques. Dans un récent numéro de Point de vue (du 11 au 17 avril) dont elle faisait la couverture et à qui elle accordait une interview, Jazmin révélait le conseil que lui avait donné son père avant de s'élancer dans la course : "Quand mon père a su que je disputais la course, il était très heureux et très fier. Avant mon départ, je crois qu'il a réalisé ce qui m'attendait et il m'a dit : 'Mais au fait, tu t'es bien préparée ? Surtout, roule prudemment et prends ton temps.' Je ne suis pas sûr d'avoir retenue ce dernier conseil", s'amusait la jeune femme.