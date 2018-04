Jazmin Grace Grimaldi, fille illégitime d'Albert : "Monaco fait partie de moi"

Il y a quelques jours, le 28e Rallye Aïcha des Gazelles prenait fin à Essaouira au Maroc. Sur la ligne d'arrivée, la princesse Stéphanie de Monaco attendait avec fierté sa fille Pauline Ducruet (23 ans) et a retrouvé avec plaisir sa nièce Jazmin Grace Grimaldi. Chanteuse et actrice, l'aînée des deux enfants illégitimes d'Albert de Monaco a terminé troisième, avec sa copilote Kiera Chaplin (petite-fille de Charlie Chaplin et d'Oona O'Neill), dans la catégorie électrique. L'occasion pour elle de partager sa joie et bien d'autres choses encore dans les pages Point de vue.

Âgée de 26 ans, Jazmin Grace Grimaldi fait la couverture du nouveau numéro en kiosques ce mercredi 11 avril 2018. Sa mère est une Américaine, Tamara Rotolo, tandis que son père n'est autre que le prince Albert II de Monaco. Jazmin a été reconnue en 2006 par ce dernier. À New York, elle a tissé des liens avec sa cousine Pauline Ducruet et ce n'est pas sans surprise que les deux jeunes femmes ont découvert qu'elles s'étaient inscrites chacune de leur côté pour le même rallye. Dans les pages de Point de vue, Jazmin Grace parle de leur amitié mais aussi de son attachement au Rocher : "Depuis que j'ai quitté l'université et que je maîtrise mieux mon emploi du temps, je viens chaque été à Monaco. Même si ce n'est pas l'endroit où j'ai grandi, je sens que ce pays fait partie de moi."

Avec sa coéquipière Keira Chaplin, Jazmin, petite-fille de Grace Kelly, partage un héritage très hollywoodien. "Je le vois comme un bonus, confie-t-elle dans Point de vue. Ce n'est pas quelque chose qui nous définit, ni même qui nous rend plus fortes que les autres femmes. C'est un héritage qu'il nous explorer par nous-mêmes, exactement comme nous l'avons fait en traçant notre chemin dans le désert. C'est seulement ainsi que nous pourrons aller au bout de nos rêves."

Point de vue, en kiosques le 11 avril 2018.