Jazmin Grace Grimaldi : La fille d'Albert in love d'un très beau musicien...

Tous deux férus d'arts, Jazmin Grace Grimaldi et Ian Mellencamp se sont bien trouvés et ont de nombreux points communs. Libres, créatifs, solaires et passionnés, ils se donnent à fond dans tous leurs projets. Tandis que la jolie blonde continue de suivre des cours de chant et de théâtre, son compagnon enchaîne les enregistrements et les concerts. L'année dernière, lors de la sortie de son EP Free AF, le musicien (qui a entre autres posé pour Calvin Klein et Tom Ford avant de signer auprès de l'agence ONE Model Management) avait accordé un rare entretien au magazine W, expliquant qu'il cherchait avant tout à faire ses preuves par lui-même. "Je voulais être indépendant. Je ne voulais pas que quelqu'un me dise quoi faire ou non en tant qu'artiste." Un homme assuré et déterminé dans tout ce qu'il entreprend : autant de qualités qui ont dû séduire Jazmin Grace Grimaldi...