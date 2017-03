Jazz (La Villa 2) transformée par la chirurgie esthétique : "Oui, j'ai souffert"

Mercredi 22 mars, Jazz des Anges 8 (NRJ12) et de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1), révélée par Qui veut épouser mon fils ? 4 (TF1), a accepté de répondre aux questions parfois indiscrètes de la bande du Mad Mag sur NRJ12.

Questionnée sur son passage par la case chirurgie esthétique en Tunisie il y a quelques semaines afin de faire refaire ses seins, ses fesses et de subir une liposuccion, la jeune femme de 24 ans (qui a accepté de dévoiler les vidéos de ses opérations sur internet !) a commenté sa démarche : "J'avoue que si je n'avais pas fait de télé, ça ne me serait sûrement pas venu à l'idée. Déjà, je suis une fille, j'avais jamais eu de poitrine, comparé aux autres. C'est vrai que ça me gênait un peu, souvent même en tournage. Je me sentais plus masculine par rapport aux autres et je me suis dit que ça pouvait me donner une touche de féminité. (...) Souvent, ce que je pensais de moi-même, les gens me le disaient sur les réseaux. Donc du coup je me suis lancée dans le truc." Et de poursuivre sur le calvaire qu'a été de subir ces trois opérations quasi simultanément : "Oui j'ai souffert, pendant dix jours c'était le cauchemar."

Enfin, interrogée sur le fait d'avoir proposé à un blogueur "télé-réalité" de la suivre tout au long de son "cauchemar" en Tunisie et d'avoir dévoilé les images sans censure de ses opérations, Jazz s'est expliquée : "C'est très frontal mais ça me ressemble. Je n'avais pas envie, pendant un an, de voir des articles partout et que les gens disent 'Oui elle a refait ci, elle a refait ça'. Ça montre aussi aux jeunes ce que c'est, tu vois que c'est pas quelque chose de facile, que ça fait très mal, qu'il faut y réfléchir vraiment."

