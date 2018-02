Jazz (Les Anges), sa fille Chelsea violemment attaquée : Sa décision radicale !

Jazz, révélée dans Qui veut épouser mon fils 3 (TF1) et aperçue dans La Villa des coeurs brisés (NT1) ainsi que dans Les Anges de la télé-réalité 8 (NRJ12), doit faire face à une bien triste situation. Maman de sa petite Chelsea, fruit de ses amours avec son compagnon Laurent, depuis le 12 décembre 2017, la jeune femme a découvert l'existence d'un compte Instagram insultant violemment son bébé.

Choquée, désemparée et très énervée, Jazz s'est exprimée via Snapchat. "C'est une grosse blague j'espère. Vous me dégoûtez, sale race que vous êtes", a-t-elle lancé. Et de s'agacer un peu plus : "Et après, on me demande pourquoi je ne montre pas ma fille ? Mais qui sur cette terre est cruel à ce point ? Que le diable vous emporte !"

Enfin, la jeune maman a pris une décision radicale : "Ma fille, je ne la montrerai pas, c'est décidé !" Rappelons que Jazz et Laurent avaient créé un compte dédié à la petite Chelsea sur Instagram. Des clichés du bébé étaient partagés, sans toutefois que son visage ne soit dévoilé.

Mais ce n'est pas tout : la candidate de télé-réalité a indiqué son intention de déposer une main courante au commissariat. Soutenue par une large majorité d'internautes face à l'horreur, elle a par ailleurs précisé qu'elle tiendrait au courant ses fans de l'avancée de l'affaire.