Jean-Baptiste Maunier bientôt papa : tendre photo de sa compagne enceinte

Voilà plus de quatre ans que Jean-Baptiste Maunier et Léa Arnezeder vivent une belle idylle. En février 2019, l'acteur publiait une adorable photo de sa compagne et son baby-bump sur Instagram, dévoilant au monde entier sa grossesse. "Depuis des années, je vis à tes côtés la plus belle des histoires d'amour. En voici le fruit ! Tu fais de moi le plus heureux des hommes", avait-il écrit.

Enceinte de sept mois, l'artiste peintre s'apprête à accoucher d'ici quelques semaines. Jean-Baptiste Maunier a publié, le 12 juin 2019, une superbe photo en noir et blanc de sa compagne, dévoilant au passage son ventre arrondi. "Les amours de ma vie", a écrit l'acteur des Choristes en légende du cliché, plébiscité par plus de 8 000 personnes, dont Shy'm.

On voit Léa Azrnezder poser à côté d'un olivier, dans une longe robe blanche. "Votre bébé sera le plus beau de tous vu le visage de ses parents", "Félicitations ! Que tu deviennes papa, ça m'a mis un sacré coup de vieux", "Jolie photo pleine de tendresse", ont écrit les fans de l'acteur sur Instagram. Une photo capturée il y a trois mois, comme l'indique Jean-Baptiste Maunier sur le réseau social.

Jean-Baptiste Maunier et Léa Arnezeder sont déjà parents... d'un chien ! La jeune artiste de 28 ans avait adopté un petit yorkshire prénommé Gaspard lorsqu'elle étudiait à la Lee Strasberg Theater and Film Institute, une école d'art new-yorkaise. Aujourd'hui, le toutou a le droit à son propre compte Instagram, où il prend régulièrement la pose, notamment avec son "papa". On leur souhaite beaucoup de bonheur !