Jean-Édouard (Loft Story) : "Ça a été très humiliant de demander le RSA"

En 2001, Jean-Édouard participait à la toute première saison de Loft Story. Seize ans plus tard, l'ex-candidat de télé-réalité a donné de ses nouvelles au micro de Guillaume Genton, dans Le Grand Direct des médias sur Europe 1. Ainsi, celui dont la scène d'amour avec Loana dans la piscine avait fait le buzz s'est confié sans langue de bois.

Les années qui ont suivi sa participation à Loft Story, Jean-Édouard "gagnait beaucoup d'argent", notamment grâce à son activité de DJ. Toutefois, l'argent ne fait pas le bonheur, comme l'a confié le futur papa : "Je n'avais pas le sentiment d'être heureux. Un jour, j'ai décidé de prendre un virage assez radical." Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé contraint de faire une demande de RSA...

Pour "Loft Story", j'ai touché entre 20 000 et 25 000 francs

"Je me suis dit : 'Il fait que je me retrouve tout en bas pour pouvoir mieux recommencer'", a-t-il expliqué. Mais il a été confronté à des remarques déplaisantes : "Ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé pour m'inscrire au RSA, c'est : 'Ça se la pète à la télé, ça vient quémander maintenant !'" Et d'ajouter : "Ça a été très humiliant, mais ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en même temps, ça m'a bien remis les pendules à l'heure. Et de là, j'ai rebondi." Rappelons que Jean-Édouard est aujourd'hui à la tête d'une société de consulting, Five Stars Consulting, et travaille avec des hôtels 5 étoiles et des clubs comme le PSG.

L'ex-Lofteur a par ailleurs révélé le salaire qu'il avait perçu pour son passage dans l'émission d'enfermement de M6. "20 000, 25 000 francs (soit environ 3 000 euros)", a-t-il lancé. Une somme inférieure à celle de certains candidats de télé-réalité aujourd'hui, à l'instar de Jessica Thivenin (Les Marseillais) qui toucherait 25 000 euros comme salaire mensuel.