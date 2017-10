Jean-François Piège aminci : En un an, il s'est transformé !

Depuis sept ans, Jean-François Piège, chef du Grand Restaurant à Paris (2 étoiles), est juré dans l'émission Top Chef sur M6. Amateur de bonne chère, l'homme de 47 ans a affiché une nouvelle silhouette lors d'une récente soirée.

Invité le 28 septembre à l'inauguration de la boutique Fusalp à Paris, le célèbre cuistot a débarqué en jean, veste noire et chemise grise. Ce n'est bien sûr pas sa tenue qui a attiré l'attention mais son corps moulé dedans. En effet, Jean-François Piège a visiblement perdu de nombreux kilos. Et il suffit de regarder les archives photos pour voir que cette transformation a débuté il y a déjà un bon moment. De 2015 à 2016, le professionnel des fourneaux avait déjà perdu un peu de poids. Mais c'est entre 2016 et 2017 que le jeune papa s'est métamorphosé, passant d'un corps en surpoids à un physique en meilleure santé.

Mais alors, quel est son secret ? Vu qu'il ne s'est pas exprimé sur le sujet, on n'en sait rien pour le moment. Nul doute cependant que sa perte de poids rime avec efforts et repas équilibrés. Peut-être qu'à l'image du célèbre pâtissier Pierre Hermé qui a perdu 27 kilos en six mois, il a suivi un régime qui limite la consommation de sucre et d'alcool. Mystère...