Jean-Jacques Goldman : Son fils Michael victime d'un cambriolage en plein Paris

L'information a été dévoilée mercredi 21 mars 2018 par le site du magazine Closer. Selon nos confrères, le fils de Jean-Jacques Goldman, Michael, a été victime d'un cambriolage dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 mars.

Les faits se sont déroulés en plein coeur de la capitale, en plein quartier du Sentier (2e arrondissement), dans les locaux professionnels de l'entrepreneur de 38 ans. Michael Goldman est depuis 2007 le président du label communautaire My Major Company, société qu'il avait cofondée avec son associé Simon Istolainen.

C'est dans ces bureaux que deux ordinateurs de Michael Goldman, "l'un personnel et l'autre professionnel", ont été volés. Dans sa déposition, le producteur de musique a précisé aux policiers que ces outils renfermaient des données sensibles, à savoir "des coordonnées de célébrités ainsi que quelques secrets sur certaines personnalités du show-biz". Contraignant...

Michael Goldman est l'unique fils de Jean-Jacques Goldman, né en 1979 de son premier mariage avec Catherine Morlet. Il a deux soeurs de la même génération, Caroline (née en 1975) et Nina (née en 1985). De sa seconde union avec Nathalie Thu Huong-Lagier, l'interprète de Quand la musique est bonne est également père de trois plus jeunes filles, Maya (née en 2004), Kimi (née en 2005) et Rose (née en 2007).

Exilé à Londres, où il vit depuis 2016, l'artiste pourrait faire un bref come-back sur scène l'année prochain. Le 9 mars dernier, Michaël Youn avait laissé entendre qu'un retour de l'artiste était espéré pour les 30 ans des Restos du Coeur. "Vous voulez un scoop ? L'an prochain, ce sont les 30 ans des Enfoirés et ça m'étonnerait qu'il ne passe pas une tête...", avait confié l'acteur et humoriste au journal Le Parisien. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts.