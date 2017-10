Jean-Luc Lahaye : Sa réplique déplacée supprimée de "Stars 80, la suite"

Stars 80, la suite débarque en salles le 6 décembre prochain, cinq ans après le premier volet. Toujours produit par Thomas Langmann, le film mettant en scène Patrick Timsit, Richard Anconina et de très nombreuses stars des années 80, ainsi que le juré de Danse avec les stars Jean-Marc Généreux, n'a pas reçu la meilleure des publicités.

Alors que la bande-annonce a été dévoilée il y a quelques jours, un passage a tout particulièrement retenu l'attention. Connu pour aimer les filles bien plus jeunes que lui, Jean-Luc Lahaye évoque le délicat sujet avec autodérision. Le chanteur de 64 ans explique à Richard Anconina que ses copines "vont venir, hein ! Mais à cette heure-ci elles sont au lycée... Ben oui, elles passent leur bac". Sauf que l'interprète de Papa chanteur a été condamné en 2007 à 10 000 euros d'amende pour avoir eu des relations sexuelles avec une adolescente de 15 ans et à un an de prison avec sursis, en 2015, pour "corruption de mineur" après avoir participé à des jeux sexuels sur Inter­net avec une jeune fille de 14 ans.

Scandalisée par cette provocation litigieuse, l'association La voix de l'enfant a demandé que la séquence en question soit retirée. Selon elle, il est inacceptable que de "tels propos puissent être tenus par le chanteur dans la bande-annonce d'un film dont la diffusion est majeure".

De son côté, Jean-Luc Layahe a réagi par la voix de son avocat qui a indiqué au Parisien que "la plaisanterie litigieuse, consistant en un trait d'humour ironique et dérisoire, s'inscrit uniquement dans le caractère comique de la réalisation et correspond strictement au script du film".

Thomas Langmann vient finalement de trancher face à la polémique en prenant la décision de couper la séquence au montage. "Le producteur et réalisateur Thomas Langmann a pris la décision de couper la scène incriminée", a confirmé l'attaché de presse de Stars 80, la suite à l'AFP dimanche 8 octobre.