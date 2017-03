Jean-Luc Lemoine attaqué par une fan de TPMP : Il la recadre !

Chaque mercredi, Jean-Luc Lemoine est aux commandes de sa pastille "Les questions en 4/3" dans laquelle il dévoile les coulisses de Touche pas à mon poste (C8). Et celle du mercredi 22 mars est loin d'avoir plu à une téléspectatrice qui est, semble-t-il, fan de Matthieu Delormeau.

La raison ? Le chroniqueur était au coeur de nombreuses séquences. On retient notamment celle où il confie au rappeur Rim'K qu'il a une aventure avec Cyril Hanouna depuis plus d'un an. Un passage qui a beaucoup fait rire Baba, moins la fan en question qui s'est permise de publier un tweet déplacé : "Solidaire avec Matthieu Delormeau qui nous a fait beaucoup de peine ce soir à cause de Jean-Luc Lemoine, le monstre de chine."

Choqué par de tels propos, l'animateur de Guess My Age (C8) a commenté une capture d'écran du message : "Car la connerie n'a pas de frontières... Et que sur les réseaux sociaux, la parole se libère parfois dangereusement... Prenons le parti d'en rire." Une publication qui n'est pas passée inaperçue puisque ladite internaute s'est empressée de présenter ses excuses.

"Je m'excuse vraiment. J'ai eu tort d'écrire ça, c'était une vanne de mauvais goût. Mais il n'y a pas de racisme. J'aime beaucoup Jean-Luc Lemoine, mais je l'ai trouvé méchant ce soir et j'ai des origines chinoises", s'est-elle justifiée. Un mea culpa resté sans réponse.