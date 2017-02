Jean-Luc Lemoine, les polémiques de TPMP : "Ça m'étonne"

Invité dans Le Tube de Canal+, Jean-Luc Lemoine a évoqué les polémiques qui entourent Touche pas à mon poste (C8).

Lassé, le chroniqueur est loin de l'être. Il se plaît à se rendre chaque mercredi sur le plateau afin de présenter sa chronique Les 4/3 qui dévoile les coulisses de TPMP. En revanche, Jean-Luc Lemoine regrette que certaines séquences de l'émission fassent autant parler : "Ce qui m'étonne, c'est la différence d'analyse de l'émission (...). Je pense que les gens l'ont aimée parce qu'elle était excessive. Et maintenant, les gens reprochent à l'émission d'être excessive par moments (...). Ça m'étonne parce que parfois, il y a même des journalistes qui m'appellent en me questionnant sur des polémiques."

S'il admet parfois se censurer afin d'éviter une polémique inutile, l'heureux papa de Gaspard (9 ans) et Violette (6 ans) a expliqué à Isabelle Ithurburu que certaines séquences lui échappaient. Notamment celle où Capucine Anav plaçait sa main sur la partie intime de Cyril Hanouna.

Certains internautes ont crié au scandale sexuel, une situation qui a beaucoup étonné Jean-Luc Lemoine : "Il y a des choses qui m'échappent. L'autre fois, quand j'avais montré un chat-bite avec Capucine Anav et Cyril, c'était tellement banal pour moi. Un an auparavant, j'avais montré Enora qui avait fait un chat-bite sur moi et ça n'avait dérangé personne. Là, c'est devenu un scandale sexuel. Que les gens trouvent ça lourdingue, je l'entends, mais scandale sexuel, il ne faut pas exagérer (...). Suite à ça, on m'a dit de faire attention. Et Cyril m'a dit de ne rien changer (...). Il me fait une confiance totale."