Jean-Luc Reichmann et sa femme Nathalie : Couple amoureux à Monaco

Le 28 mai 2017 a eu lieu le 75e Grand Prix de F1 de Monaco. Un événement suivi d'un somptueux gala. Albert de Monaco y a reçu de nombreuses personnalités à l'instar de la marquise Roberta Gilardi Sestito et Donato Sestito, Sylvia Pastor ou encore Jean-Luc Reichmann et sa femme.

Lui en smoking noir, elle en robe noir et blanc, le duo français a fait sensation lors de cette soirée organisée sur le Rocher. Il faut dire que voir le présentateur et son épouse prendre la pose sur un tapis rouge n'est pas monnaie courante.

Discrets, les amoureux ont six enfants âgés de 8 à 27 ans. Et si l'homme de 56 ans avoue lui-même ne pas être un père idéal, notamment parce qu'il est trop strict, l'époux sait avoir de petites attentions envers sa femme. "J'essaie de lui apporter le petit déjeuner au lit ou de l'embrasser au moment où elle s'y attend le moins. Ce sont des gestes simples, qui permettent de briser la routine, car lorsqu'un couple s'installe dans un 'ronron', il va droit dans le mur", déclarait-il en 2016 au magazine Nous deux.

Le prince Charles et la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles, le prince Serge de Yougoslavie et sa femme Eleonora Rajneri, le maire de Monaco Georges Marsan, ainsi que Sebastian Vettel, le vainqueur de la course, et sa compagne Hanna Prater étaient bien entendus également présents.