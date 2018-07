Jean-Luc Romero : Son défunt mari sali... "J'ai la nausée"

Jean-Luc Romero, qui semble peu à peu reprendre goût à la vie et multiplie les sorties divertissantes, a réagi. "Quand on sait à quel point mon mari Christophe Michel-Romero a fait avancer notre association – l'#AdmdTour en est un exemple –, recevoir ce mot homophobe d'un adhérent de l'#Admd me fait me demander si tout ce temps bénévole consacré à cette cause en vaut la peine. J'ai la nausée", a-t-il écrit.

L'élu, qui est aussi conseiller régional de l'Ile-de-France, poursuit la tournée de l'Admd à travers la France. Une manière de rendre hommage à son défunt mari, dont la mort est survenue dans des circonstances qui restent mystérieuses.

Thomas Montet