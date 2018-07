Jean-Luc Romero affiche un sourire après la mort tragique de son mari

Samedi 7 juillet 2018, la troupe de la comédie musicale Priscilla, folle du désert, donnait une fête à l'occasion de la dernière représentation après des mois de succès dans la capitale. La soirée se tenait au Banana Café dans le 1er arrondissement de Paris et Jean-Luc Romero était de la partie.

L'élu du 12e arrondissement et du conseil régional d'Ile-de-France a pris la pose autour de David Alexis, Jimmy Bourcereau et Stella Rocha dans ce bar gay bien connu de la capitale et que lui-même connaît très bien puisqu'il y a été vu en diverses occasions mais surtout pour la fête de son premier anniversaire de mariage avec le regretté Christophe Michel. Jean-Luc Romero, qui semblait décontracté, a pris la pose pour des photos avec le sourire, signe que la douleur commence tout doucement à s'apaiser, lui qui a récemment partagé un message pour honorer la mémoire de son jeune mari mort à seulement 31 ans dans des circonstances troublantes.

Quelques heures plus tôt, il était sur la scène du Casino de Paris avec la troupe alors que le spectacle était spécialement dédié à Christophe Michel. Il a d'ailleurs annoncé une tournée en province.

Jean-Luc Romero, qui a pu compter sur le soutien de proches comme Valérie Trierweiler après la mort de Christophe Michel, poursuit le combat de son époux avec l'AdmdTour. Un événement organisé par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui évoque le sujet de la fin de vie lors de rencontres avec les Français un peu partout dans le pays et qui était l'oeuvre du regretté jeune homme...