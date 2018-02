Sandrine Quétier et Jean-Luc Lahaye, tous fous de Priscilla

C'était une soirée pas comme les autres. Jeudi 15 février 2018, plusieurs personnalités étaient au Casino de Paris pour assister à la 100e représentation de Priscilla, folle du désert, la plus extravagante des comédies musicales adaptée du film du même nom sorti en 1994.

Jusqu'au 7 avril prochain, la troupe d'artistes assurera donc le show à Paris dans des décors éblouissants. Le spectacle mis en scène par Philippe Hersen et produit par Claude Cyndecki raconte la même histoire que le film, à savoir celle de trois amis qui traversent le désert australien à bord d'un bus, le Priscilla, pour y présenter leur spectacle de drag queen.

Ce soir-là, Sandrine Quétier (qui fera prochainement ses débuts d'actrice à la télévision) mais aussi Jean-Luc Lahaye et sa jeune compagne Paola étaient présents dans la salle pour savourer le spectacle et applaudir les comédiens. Joy Esther, le danseur Anthony Colette, le musicien Marc Cerrone ou encore Sylvie Ortega Munos avaient également assuré le déplacement.

Priscilla, folle du désert met en scène David Alexis (Bernadette), Laurent Bàn (Dick) et Jimmy Bourcereau (Bradley) dans le rôle des drag queens mais aussi Amalya Delepierre, Kania Allard, Ana Ka, Sofia Mountassir, Stacey King, Melina Mariale, Alice Lyn, Corinne Puget, Fabrice de la Villeherve, Yvonnick Muller, Delphine Attal Gelle, Jennifer Abad Garcia, Alexia Degremont, Célia Ruiz, Priscilla Villa, Cindy Cayrasso, Marine Nottrelet, Piere-Antoine Brunet, Claude Cormier, Mehdi Mamine, Ludovic Alvernhe, Jérome Zerbi et en alternance Luka Quinn, Aramis Delamare, Nino Magnier et Alexandre Furet.