Jean-Marc Généreux, l'hospitalisation de sa fille : "Un épisode dramatique"

D'ordinaire sur TF1, Jean-Marc Généreux débarquera très prochainement sur M6. Il participera au nouveau numéro du Meilleur Pâtissier spécial célébrités diffusé le 21 juin. Le danseur et juré y retrouvera l'ancienne Miss France Camille Cerf, la chanteuse Hélène Ségara, l'ancien rubgyman, animateur radio et humoriste Vincent Moscato et la belle humoriste et animatrice Ariane Brodier.