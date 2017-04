Jean-Michel Maire les parties intimes à l'air : Accident en direct et fou rire !

Lors de son passage dans C'est mon choix (Chérie 25), Cyril Hanouna a réussi à faire dix sauts à la corde à sauter. Une performance facile à réaliser selon Jean-Michel Maire, qui a donc été mis au défi de réussir le même "exploit" dans Touche pas à mon poste (C8), mercredi 19 avril 2017. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu...

Son déguisement de nain de Blanche-Neige, porté à l'occasion des 25 ans de Disneyland Paris, était bien trop grand pour lui. S'il a réussi sans problème ses premiers sauts, le chroniqueur, qui a récemment succombé de nouveau aux sirènes de la chirurgie esthétique, a vite vu glisser son pantalon le long de ses jambes. Le souci ? Il n'avait pas pris soin de porter de sous-vêtements et s'est donc retrouvé les parties intimes à l'air.

Très gêné, Jean-Michel Maire s'est enfui dans les coulisses pendant que toute l'équipe sur le plateau n'en finissait plus de rire. Une fois ses esprits repris, l'animateur s'est excusé auprès des téléspectateurs pour cette séquence : "Sachez que le zizi sera flouté sur toutes les rediffusions, mais, en direct, bien entendu, c'est indépendant de notre volonté. Et si on avait des chroniqueurs en slip, ça se saurait !"

Cela n'empêchera probablement pas Jean-Michel Maire d'avoir les boules.

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a rassemblé 1 437 000 téléspectateurs, soit 5,9% de part de marché sur les individus de 4 ans et plus.