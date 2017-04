TPMP : Jean-Michel Maire dévoile son nouveau visage post-chirurgie esthétique

Après un petit teasing entretenu par Cyril Hanouna depuis quelques jours, le chroniqueur Jean-Michel Maire a enfin dévoilé son nouveau visage post-chirurgie esthétique dans Touche pas à mon poste (C8) ce 10 avril !

Cela n'avait échappé à aucun fidèle de Touche pas à mon poste. Depuis le 31 mars dernier, Jean-Michel Maire était absent de l'émission médias la plus scrutée du PAF. "Jean-Michel n'est pas là cette semaine parce qu'il a fait une opération de chirurgie esthétique. Vous allez voir. Il sera de retour lundi et vous verrez le changement, c'est frappant", avait lancé Cyril Hanouna mercredi dernier pour rassurer tous les fanzouzes. Et Jean-Luc Lemoine avait alors ajouté : "Pour l'instant, on a l'impression qu'on l'a frappé, surtout."

Chose promise chose due, Jean-Michel Maire a fait son grand retour à l'antenne ce lundi... mais d'abord avec un masque et des oreilles de Mickey afin d'attiser notre curiosité. Lorsqu'il a été invité à retirer son masque, le journaliste de 55 ans est apparu les paupières recouvertes d'hématomes. "C'est une catas­trophe ! Combien il vous ont pris pour vous faire ça ? Mais vous vous êtes fait piquer par des mous­tiques ? Le gars était beau­coup mieux avant !", a alors réagi spontanément Cyril Hanouna.

Pour rappel, Jean-Michel Maire a déjà eu recours à la chirurgie esthétique. En mars dernier, il révélait : "J'ai fait les cheveux ! Et j'ai fait le bide aussi, mais je n'ai pas fait une liposuccion, j'ai fait une méthode où on met du froid qui glace la graisse. Ce n'est pas vraiment une opération."

