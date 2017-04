Jean-Michel Maire opéré : "On a l'impression qu'on l'a frappé"

Cela n'a échappé à aucun fidèle de Touche pas à mon poste. Depuis le 31 mars dernier, Jean-Michel Maire est absent de l'émission animée par Cyril Hanouna. Mais où a-t-il donc bien pu passer ? Le trublion de C8 a levé le voile sur ce mystère hier soir, lors des 4/3 de Jean-Luc Lemoine !

"Jean-Michel n'est pas là cette semaine parce qu'il a fait une opération de chirurgie esthétique. Vous allez voir. Il sera de retour lundi et vous verrez le changement, c'est frappant", a lancé Cyril Hanouna, sans donner plus de détails. On ne sait donc pas à quelle partie du corps le chroniqueur - bientôt dans Les Anges 9 (NRJ12) - s'est attaquée, bien que l'on soupçonne qu'il ait eu recours à une rhinoplastie. Quoi qu'il en soit, Jean-Luc Lemoine, qui a eu l'occasion de jeter un oeil à une photo de lui après son opération, n'a pas manqué de commenter son geste avec humour : "Pour l'instant, on a l'impression qu'on l'a frappé surtout."

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Jean-Michel Maire passe sur le billard. En mars dernier, il révélait : "J'ai fait les cheveux ! Et j'ai fait le bide aussi, mais je n'ai pas fait une liposuccion, j'ai fait une méthode où on met du froid qui glace la graisse. Ce n'est pas vraiment une opération."