Jean-Michel Maire (Les Anges 9) s'est-il pris un râteau par Evy ? Il réplique !

Mercredi 22 mars, Aymeric Bonnery a voulu tirer plus d'une histoire au clair dans le Mad Mag de NRJ12.

Après avoir demandé des comptes à Émilie Picch qui a parlé de lui lors d'une récente interview accordée à Purepeople.com, le chroniqueur a cherché à savoir si Evy des Anges 9 avait vraiment mis un râteau à Jean-Michel Maire sur le tournage... Une version donnée par la principale intéressée lors d'un autre entretien avec Purepeople.com.

Pour ce faire, le bel Aymeric a tout simplement appelé le célèbre chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) en direct sur NRJ12. "On est très heureux que tu sois avec nous. Avec Ayem, on voulait absolument t'appeler parce qu'Evy dit qu'apparemment elle t'aurait mis un vent dans Les Anges, puisque tu as participé à cette 9e saison à Miami on le rappelle, est-ce que c'est vrai ?", a lancé l'ex de Leila Ben Khalifa. Et Jean-Michel Maire de répondre : "Je t'avoue que quand j'ai lu ça sur les réseaux, j'ai même été obligé d'aller sur internet pour voir la tête qu'elle avait, Evy, je me souvenais même pas de sa tête. C'est dire si elle m'a pas laissé un souvenir impérissable. (...) Je l'ai appelée 'mon petit singe' quand j'étais là-bas parce qu'elle arrêtait pas d'imiter le singe et de faire des sauts sur les canapés, ça m'a fait plutôt marrer mais c'est pas du tout mon style de fille, en tout cas !"

Pour finir, concernant son vrai style de fille, Jean-Michel Maire a indiqué : "Ayem est très jolie j'avoue, c'est vraiment ma came, je la trouve super sympa, intelligente, drôle, elle a des formes." Une déclaration qui a amusé la maman d'Ayvin. "J'adore quand on m'appelle 'ma came'. Je suis ravie", a-t-elle répondu avec ironie.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player !