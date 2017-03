EXCLU – Evy (Les Anges 9) se lâche : La jalousie de Kim, Mélanie "bipolaire"...

Evy n'a pas mis longtemps avant de faire parler d'elle dans Les Anges 9 (NRJ12). Dès son arrivée, la jeune femme n'a pas caché qu'elle trouvait Anthony à son goût. Une situation qui est loin d'avoir plu à sa petite amie de l'époque, Kim Glow. Aussi, cette dernière l'a-t-elle rapidement mais gentiment mise en garde afin qu'elle n'approche pas son homme. "Ce n'était peut-être pas nécessaire. Si elle me met en garde mais que j'ai envie de le brancher, je le fais quand même. Mais je ne suis pas une méchante fille. Je pense qu'elle a un problème de jalousie maladive. Il faut qu'elle travaille sur elle-même", a-t-elle confié à Purepeople.

L'ancienne candidate des Marseillais pouvait donc dormir sur ses deux oreilles. D'autant plus qu'Evy et Anthony auraient pu se mettre en couple avant le tournage s'ils l'avaient souhaité : "On s'est rencontrés pendant un booking. On a juste discuté, il ne s'est rien passé." Et la jeune femme était plus intéressée par Senna : "J'ai craqué sur son corps, ses tablettes de chocolat. En plus il est très gentil et très mature." Reste à savoir si ce coup de coeur débouchera sur une relation.

En tout cas, il y en a un qui n'avait aucune chance : Jean-Michel Maire. Lors de son passage sur le tournage, le chroniqueur de TPMP (C8) a tenté une approche... en vain : "J'étais contente de rencontrer Loana. C'est quand même une icône de la télé-réalité. J'étais un peu plu déçu par Jean-Michel Maire parce que ce n'était pas Justin Bieber. Mais il est très gentil et très marrant. Il m'a dragouillée mais je l'ai très vite rembarré."

Côté amitié, l'ex-prétendante des Princes de l'amour (W9) s'est très bien entendue avec Nesma et Luna. En revanche, elle a eu un peu plus de mal avec Mélanie qu'elle trouvait fausse : "Elle est bipolaire. Un coup c'est oui, un autre c'est non."

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.