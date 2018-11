Jean-Pascal Lacoste et Issa Doumbia : Leur "relation de couple" au Panama

Le concept de l'émission Perdus au milieu de nulle part a de quoi ravir les téléspectateurs. Deux personnalités se retrouvent larguées à l'autre bout du monde et sont livrées à elles-mêmes sans argent et sans téléphone. Issa Doumbia et Jean-Pascal Lacoste ont relevé le défi ensemble. Et pour le chanteur ça n'a pas été simple.

S'il y a eu "de vraies parties de rigolades avec Issa", le beau brun était franchement inquiet au moment du départ. "Moi je n'aime pas voyager avec un sac-à-dos et dormir à droite, à gauche. En vacances, je prends un hôtel et si j'ai soif, je décroche le téléphone. Je n'aime pas trop camper et là, c'est ce qu'on a fait. C'était une vraie découverte", nous explique-t-il.

Et alors qu'il savait qu'il partait pour une destination inconnue, celui qui a participé avec ses enfants à Vous avez un colis, a fait le choix de ne pas du tout se préparer. Il explique : "Je fonctionne beaucoup au feeling. Je savais qu'au niveau nourriture, ce serait compliqué, alors j'ai mangé comme un chancre, on voit sur les images que j'avais quelques kilos en trop, c'est drôle. Mais non, pas de préparation, je ne suis pas baroudeur pour deux sous, donc j'étais même plutôt inquiet et en fait, j'ai passé un super moment."

De bons souvenirs donc malgré des moments particulièrement inquiétants comme lorsqu'ils ont rencontré des serpents, animal qui terrorise notre star. Jean-Pascal Lacoste a pu compter sur le soutien d'Issa Doumbia avec qui il a créé une vraie complicité. "On est resté tout le temps ensemble, on s'est très bien entendu et on a beaucoup rigolé. On a gardé le contact. C'est un bon mec. On s'était croisé deux ou trois fois. Là, on était tous les deux dans l'intimité. On avait nos hamacs à côté, il essayait de me chatouiller la nuit, je lui disais 'non'. On est rentré dans une sorte de relation de couple", déclare-t-il au sujet de son ami.

