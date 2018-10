EXCLU – Jean-Pascal Lacoste : Sa fille Kylie prête à détrôner les Kardashian !

Ce soir, c'est le grand soir ! Jean-Pascal Lacoste opère son grand retour à la télé ce vendredi 12 octobre 2018. En compagnie de ses deux enfants, Kylie (10 ans) et Maverick (6 ans) mais aussi de sa chérie Delphine Tellier, l'ancien candidat de la Star Academy est à l'affiche de Vous avez un colis, la nouvelle émission de 6ter. Le principe ? Cinq familles reçoivent un colis contenant des objets atypiques, innovants et originaux sur le pas de leur porte. À la fin de l'émission, après les avoir testés, ils doivent faire savoir s'ils souhaitent ou non les acheter.

À cette occasion, Purepeople.com s'est entretenu avec Jean-Pascal. En plus d'évoquer ses motivations pour participer à un tel programme, l'ex de Jenifer nous a révélé le programme qu'il rêverait de mettre en place avec sa famille, inspiré d'une télé-réalité très célèbre... "On aimerait faire comme les Kardashian." Une idée que sa fille aînée Kylie a proposée, elle qui "n'est pas du tout timide devant les caméras", explique Jean-Pascal.

S'il regrette de ne pas avoir "plusieurs maisons ni de grosses voitures" pour concurrencer Kim Kardashian et ses soeurs, il n'exclut pas l'idée d'exposer sa vie au quotidien : "C'est pas bête, on pourrait être la famille normale. Faut proposer le concept, on verra", conclut-il avant que sa chérie Delphine ajoute : "Je pense qu'on a une bonne dynamique à quatre." À bon entendeur.

En attendant de suivre leurs aventures, retrouvez les dans Vous avez un colis chaque vendredi sur 6ter dès 21h.

