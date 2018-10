Issa Doumbia agacé par Twitter : "C'est du lynchage que je ne comprends pas"

En août dernier, à la surprise générale, Issa Doumbia a pris la décision de quitter Twitter. "J'ai quitté haine land", avait-il fait savoir sur Instagram. L'humoriste qui sera prochainement dans Perdus au milieu de nulle part, nouvelle émission d'aventure de W9, a accepté de revenir sur ce choix.

"Ça vous a marqué !", nous lance-t-il tout d'abord avec le sourire. Il est vrai que voir une personnalité clore un compte social lui permettant d'être en contact avec ses fans est toujours inattendu. "Ce ne sont pas forcément des critiques personnelles qui m'ont fait quitter Twitter. Ce sont les critiques sur tout le monde. Je trouve que c'est un lieu où les gens se lâchent et où il n'y a pas de filtre et je trouve que c'est souvent des gens qui se cachent. Je trouve ça bête et aller tous les jours sur un truc où il y a de la bêtise, ça ne m'intéresse pas. Je ne pensais pas que cela ferait autant réagir. Il y a même des gens qui ont quitté Twitter parce que je l'avais fait. Comme Agathe [Agathe Auproux, NDLR]", explique-t-il de façon directe. Les people sont en effet de plus en plus nombreux à suivre les traces d'Issa Doumbia.

Pour le chroniqueur de TPMP, "ce réseau social devrait se remettre un peu en question", surtout lorsque l'on sait qu'il est accessible à des internautes de tous âges : "En plus, il y a des enfants qui vont dessus comme mes neveux. Je pense qu'il devrait y avoir un âge limite, une vraie identité. Les gens ne se lâcheraient pas aussi facilement."

Pour le plus grand bonheur de ses followers, Issa Doumbia est resté sur Instagram. Mais que les choses soient claires, il est tout à fait capable de fermer également ce compte si ce réseau social devenait comme Twitter. "Je suis resté sur Instagram parce que justement on y partage des photos et c'est moi qui fais la démarche de partager un truc. On commente, tu aimes tant mieux, tu n'aimes pas tu ne me suis pas. Sur Twitter, c'est du lynchage que je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris en fait. Et comme je ne comprends pas, je n'y vais plus. Si un jour ça arrive sur Instagram, il se passera la même chose. Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est cool."

