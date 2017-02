Jean-Paul Belmondo : Charles Gérard, son ami inséparable depuis près de 70 ans

Le cinéma rend un immense hommage à Jean-Paul Belmondo lors de la cérémonie des César ce 24 février. La salle Pleyel se tient prête à faire une standing ovation à la légende vivante qu'est le héros d'A bout de souffle, Le Magnifique et Itinéraire d'un enfant gâté - film qui lui vaudra le César du meilleur acteur. Remis de son AVC de 2001, Bébel est un battant. Et s'il n'a pas toujours été bien entouré, la star peut compter sur sa famille pour le soutenir et un ami indéfectible qui se tient au premier rang : Charles Gérard, 90 ans. Le comédien fait l'objet d'un portrait dans Le Figaro.

Zoom sur l'inséparable copain de Jean-Paul Belmondo ! Les deux hommes, à l'époque boxeurs, se sont rencontrés à l'Avia Club en 1948 : "Je l'ai toujours suivi, il m'a tout de suite fasciné." Rien ne pouvait les séparer, pas même une femme sauf... Ursula Andress, compagne de Belmondo rencontrée sur le tournage des Tribulations d'un Chinois en Chine, "jalouse comme une tigresse".

Charles Gérard ne craint pas dire qu'il a "un peu copié" sur Jean-Paul Belmondo : "Quand il s'est marié, je me suis marié. Il a divorcé, j'ai divorcé. Il s'est remarié, je me suis remarié. Il a redivorcé, j'ai redivorcé..." Les femmes lui en ont fait voir de toutes les couleurs : "La première fois, j'ai perdu mon appartement de 140 mètres carrés à Saint-Germain, et la deuxième, une propriété à Saint-Tropez."

Vivre dans l'ombre de Jean-Paul Belmondo n'a pas gêné Charles Gérard : "Je n'ai jamais été intéressé par les premiers rôles, je n'en ai pas les épaules. C'est difficile d'être en haut de l'affiche." Il a pourtant eu la force d'affronter une existence peu aisée, lui qui est né à Istanbul, d'origine arménienne, et qui débarque à Marseille, pour aller ensuite à Paris. Ses parents meurent pendant l'Occupation en 1942, il a 16 ans : "Je m'en suis sorti, même si ça n'a pas été facile." Acteur mais aussi réalisateur (il a réalisé le court La Bande à Bébel en 1966 notamment), on peut le voir dans les films de Claude Lelouch, Philippe de Broca,Georges Lautner... Une filmographie intimement liée à celle de Jean-Paul Belmondo, "un vrai ami" : "Il restait sur le plateau pour me donner la réplique, quand il y avait des plans sur moi."

De quoi renforcer l'idée, si besoin était, que Jean-Paul Belmondo est autant un monstre sacré du cinéma, qu'un homme généreux et bienveillant.