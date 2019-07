Jean Paul Gaultier : Christina Aguilera, Nana Mouskouri, les stars ravies

La Fashion Week de Paris, édition Haute Couture automne-hiver 2019-2020, s'est achevée mercredi 3 juillet 2019. Le défilé Jean Paul Gaultier était l'un des événements les plus attendus de la semaine. Catherine Deneuve, amie et fan du couturier, y a assisté et croisé Nana Mouskouri...

C'est au 325 rue Saint-Martin dans le 3e arrondissement de Paris, adresse de son QG et atelier, que Jean Paul Gaultier a présenté sa nouvelle collection Haute Couture. Cette saison encore, de nombreuses personnalités s'y sont rendues. Parmi elles figurait Catherine Deneuve, qui avait pour voisin de premier rang le créateur Gilles Dufour. À l'issue du défilé, l'actrice de 73 ans et héroïne de L'Adieu à la nuit (sorti le 24 avril 2019) s'est faufilée en coulisses pour féliciter Jean Paul Gaultier. Elle y a retrouvé la chanteuse Nana Mouskouri, une rencontre immortalisée par les photographes présents.

Christina Aguilera a également complimenté Jean Paul Gaultier une fois le show terminé. La chanteuse de 38 ans, qui se produit à l'AccorHotels Arena ce vendredi 4 juillet 2019, s'est amusée dans le rôle de spectatrice. Elle avait enfilé pour l'occasion une tenue d'inspiration japonaise et a fièrement affiché ses bagues qui formaient le nom du couturier français.