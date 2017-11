Jean Paul Gaultier : Ses souvenirs et ses muses pour sa revue Fashion Freak Show

Depuis trois ans, Jean Paul Gaultier ne défile plus que deux fois par an lors des collections haute couture. Ainsi l'enfant terrible de la mode a-t-il retrouvé un souffle, mais surtout du temps. À 65 ans, il annonce la création de sa première revue, un spectacle autobiographique et pop qui sera présenté aux Folies Bergère à partir du 2 octobre 2018.

Le Fashion Freak Show de Jean Paul Gaultier retracera "cinquante ans de culture pop à travers les yeux et la vie de l'enfant terrible de la mode". Le couturier s'est associé à Tonie pour la mise en scène ainsi qu'à la danseuse et chorégraphe Marion Mottin, qui a travaillé avec Madonna (en tant que danseuse sur le MDNA Tour), Stromae et Christine and the Queens. Le spectacle est produit par Thierry Suc.

Icônes et cônes

Dans Le Parisien, Jean Paul Gaultier dit vouloir raconter "bon souvenirs" et "drôles d'expériences même si elles ont parfois été catastrophiques", comme son premier défilé. On y retrouvera son enfance, son ours en peluche qui le premier porta le corset aux seins coniques - bien avant Madonna -, ses nuits londoniennes et parisiennes, ainsi que ses muses Mylène Farmer, Farida Khelfa, Kylie Minogue et bien sûr Madonna. La revue rendra aussi hommage au cinéma de Pedro Almadovar (Gaultier a signé les costumes de Victoria Abril dans Kika, mais aussi ceux de La Mauvaise Education et de La Piel que habito) et Luc Besson (les inoubliables créations pour Le Cinquième Elément), ainsi qu'à la danse à travers les figures complices de Régine Chopinot et Angelin Preljocaj.

Au Parisien, Jean Paul Gaultier promet "beaucoup de glamour et d'amour, de joie, d'exubérance et de folie douce" pour ce spectacle dans lequel seule sa silhouette apparaîtra : "Le sujet, c'est mon travail, mon parcours." Sur scène, le couturier a réuni une quinzaine d'artistes, chanteurs et danseurs, en Gaultier de la tête aux pieds dans des costumes créés spécialement pour le show et inspirés des pièces majeures du créateur.