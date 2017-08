Jeanne Moreau : 10 choses que vous ne saviez pas sur l'iconique actrice

Décédée ce 31 juillet 2017, Jeanne Moreau va laisser un grand vide dans le monde du 7e art, tant elle l'a marqué pendant des décennies. Jules et Jim, Les Amants, Ascenseur pour l'échafaud, Les 400 coups, Le journal d'une femme de chambre, Mata Hari, Les Valseuses... Jeanne Moreau, c'est une filmographie intarissable, un roman à coeur ouvert et des yeux qui ont vu et vécu le cinéma. Si bien qu'il est impossible de tout savoir de Jeanne Moreau, la grande et l'iconique.

Son premier film date de...

1949. Jeanne Moreau a commencé sa carrière dans Dernier Amour, avec un second rôle dans l'ombre d'Annabella.

Une femme très sexy

En 1995, le magazine Empire la cite dans la liste des 100 stars les plus sexy de l'histoire du Cinéma. Jeanne Moreau se classe 76e. Au regard de son charisme, son sourire ou sa beauté (notamment pendant les années 1950-60), c'est peu cher payé.

Elle a été la première à...

entrer à l'Académie des Beaux-Arts. C'était en janvier 2001.

Elle était l'une des 343 salopes

Jeanne Moreau a fait partie des signataires du "Manifeste des 343 salopes" paru dans le Nouvel Observateur le 5 avril 1971. Les femmes signataires de ce texte proclamaient avoir avorté (dans la loi de 1920, les avortées étaient poursuivies avec les avorteurs). Ce manifeste pour la dépénalisation et la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) a ouvert la voie à l'adoption de la loi Veil.

Son dernier rôle aurait dû être...

dans Dix pour Cent ! C'est Jeanne Moreau qui devait au départ jouer dans le deuxième épisode de la saison 1 de Dix pour Cent avec Line Renaud en 2015, comme l'avait indiqué à Allociné Cédric Klapisch. Finalement, elle a dû décliner et c'est Françoise Fabian qui s'est prêtée à l'exercice.

Elle a donné un de ses César d'honneur...

à une réalisatrice française, Céline Sciamma. Désireuse de transmettre à la nouvelle génération, Jeanne Moreau pensait que la réalisatrice de Naissance des pieuvres et Tomboy était l'une des femmes les plus talentueuses de la nouvelle scène francophone.

Bébel a failli tuer son fils Jérôme

Alors âgé de 10 ans, le fils unique de Jeanne Moreau a frôlé la mort sur le tournage de Moderato cantabile. Jeanne Moreau y donnait la réplique à Jean-Paul Belmondo, lequel conduisait la voiture qui a eu l'accident. Jérôme a été gravement blessé, mais s'en est sorti vivant.

Elle a dit non à des films cultes

Comme chaque grande actrice, Jeanne Moreau a refusé sans le savoir bon nombre de longs métrages : Spartacus (1960), qui reviendra à Jean Simmons, Mrs. Robinson dans Le lauréat (1967), Vol au-dessus d'un nid de coucou (1975) pour lequel Louise Fletcher s'offrira un Oscar, ou encore La Pianiste (en 2001) pour un rôle que reprendra Annie Girardot.

Elle a été la cause d'un divorce

En 1967, le nom de Jeanne Moreau surgit dans la demande de divorce déposée par Vanessa Redgrave à l'encontre de Tony Richardson. L'actrice hollywoodienne la dit responsable de l'adultère commis par son mari, qui a trompé la star de Blow Up avec la comédienne française.

Elle a réalisé des publicités pour...

Air France. En 1997, elle signe trois spots pour la compagnie aérienne, derrière la caméra mais aussi derrière le micro puisqu'on entend sa célèbre voix rocailleuse qui a été tant parodiée.