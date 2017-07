Jeanne Moreau et sa célèbre voix grave : Les moqueries, elle en souffrait...

De Jeanne Moreau, qui est morte ce lundi 31 juillet à l'âge de 89 ans, les amoureux d'imitation se souviendront sans aucun doute de la fameuse caricature offerte régulièrement par Laurent Gerra, dans ses spectacles comme dans ses chroniques dans Vivement Dimanche. La bouche en cul-de-poule, prenant une voix grave pas loin de celle de Daffy Duck, il se moquait tendrement de Jeanne Moreau avec "cette phrase qui l'a rendue célèbre dans E.T.".

De son vivant, Jeanne Moreau ne s'était jamais épanchée sur les imitations de Laurent Gerra, lequel la caricaturait comme l'actrice qui a tout incarné (elle avait joué le vent dans Autant en emporte le vent ou le train dans L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat) et n'avait pas hésité à accepter des rôles sulfureux et à tout encaisser. Selon Jean-Pierre Mocky, la star en souffrait. "Ce qui m'a beaucoup choqué, [...] c'est la façon dont on s'est foutu de sa gueule en l'imitant", a confié le réalisateur au micro de BFMTV ce lundi 31 juillet.

"Quand elle a vieilli, elle a pris une voix un peu particulière - la voix de quelqu'un d'âgé - et il y avait des tas de gens qui se moquaient d'elle. On l'imitait dans le sens vraiment très négatif", estime Mocky. "J'en voulais aux gens. [...] Je trouvais qu'on la ridiculisait", a déploré le cinéaste, qui a côtoyé Jeanne Moreau dans son film Le Miraculé en 1987. Puis il a cité son amie, lui faisant dire qu'elle vivait mal d'être la cible d'autant de moqueries. "Un jour, je l'ai rencontrée, elle me dit : 'Tu te rends compte, on se fout de ma gueule comme ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi se moquer de moi, comme ça ?'", s'est souvenu l'inclassable Mocky.